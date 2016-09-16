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//ВПК

Предприятия российской "оборонки" предлагается освободить от выплаты дивидендов

16 сентября 2016, 18:10 [ «АН-Ставрополь» ]

Предприятия российской "оборонки" предлагается освободить от выплаты дивидендов
globallookpress.com

Минпромторг России предлагает на 3 года освободить предприятия ОПК от выплаты дивидендов. Глава министерства Денис Мантуров сообщил журналистам, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Предприятия оборонного комплекса России предлагается освободить от выплаты дивидендов, направив эти суммы на развитие ими гражданских направлений работы. Денис Мантуров считает, что за эти три года предприятия ОПК смогут обеспечить реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие мощностей и повышение эффективности производств и логистики. Мантуров отметил, что решение по данному вопросу еще не принято, но министерство «чувствует поддержку правительства и ждет его решений».

 

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