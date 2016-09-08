Российский ОПК располагает высококлассным оборудованием, на котором нельзя выпускать ширпотреб и делать сковородки, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании в Туле.

В первую очередь необходимо ориентироваться на передовые и наукоемкие отрасли, такие как медицина, энергетика, авиа- и судостроение, космос.

У "оборонки" есть "потенциал для решения этих задач", заявил Владиир Путин. Для этого у нее есть "крепкая производственная, технологическая и кадровая база" и она "имеет хорошие научно-технические заделы".

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу развития оборонно-промышленного комплекса на 2016-2020 годы. На программу развития ОПК власти выделили более одного триллиона рублей.

Владимир Путин считает рекордом производительность труда в ОПК.