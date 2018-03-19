«Горящий» НЛО сняли на видео очевидцы в Новой Зеландии

На территории Новой Зеландии парочке влюбленных удалось вместо красивого рассвета солнца снять на видео переливающийся разными красками НЛО. Уфологи и представители альтернативной науки широко обсуждают видео. Жители Атланты убеждены, что видели в небе НЛО в виде летучей мыши

Объект появился на горизонте в районе Парапарауму Бич и при этом двигался, а влюбленные не успели понять, звезда это или инопланетный корабль. Кроме того, в какой-то момент НЛО просто растворился в воздухе.

По словам уфологов, это мог быть как НЛО, так и звезда. Однако, угасающих звезд практически не видно без специализированного оборудования, пишет ПолитЭксперт. Оппоненты говорят об определенном типе НЛО, которые были уже несколько раз замечены в этом районе.

В Интернете достаточно часто появляются упоминания о том, что именно вблизи Парапарауму Бич замечают подозрительные “шары” и другие схожие объект. Ученые пока никак не комментируют такую активность.