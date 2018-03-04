Уфолог показал на видео плазменный шар со странными существами внутри

Исследователю во время наблюдения за комическими просторами с помощью телескопа Celestron 130 удалось заметить плазменный шар. Внутри него двигалось загадочное существо, запечатленное на камеру свидетелем события. В Египте с помощью Google Maps обнаружена база инопланетян

Подобные сферы ученые фиксируют не первый раз, но природу их происхождения пока объяснить не могут. Шары пребывают в постоянном движении, из-за этого создается впечатление, будто они живые, сообщает "Актуальные Новости".

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