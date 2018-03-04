Уфолог показал на видео плазменный шар со странными существами внутри
4 марта 2018, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователю во время наблюдения за комическими просторами с помощью телескопа Celestron 130 удалось заметить плазменный шар. Внутри него двигалось загадочное существо, запечатленное на камеру свидетелем события.
Подобные сферы ученые фиксируют не первый раз, но природу их происхождения пока объяснить не могут. Шары пребывают в постоянном движении, из-за этого создается впечатление, будто они живые, сообщает "Актуальные Новости".
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