Видео, как крупный НЛО изучает окрестности в Бостоне
11 марта 2018, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
В американском городе Бостон НЛО наблюдают уже несколько веков подряд. Последний случай был зафиксирован в этом году водителями. Космолёт, как отмечают очевидцы, отличался гигантскими размерами.
Инцидент произошел в северной "Силиконовой долине". американцы ехали по трассе во время метели и заметили странный объект, скрывающийся за деревьями на территории леса, передает VistaNews. Он плавно двигался и как будто внимательно рассматривал окрестности, давая возможность невольным свидетелям события запечатлеть себя на камеру.
Версия с учениями ВВС сразу отпала, потому что в такую метель никто бы не полетел, да и самолетов подобных размеров в мире нет. Уфологи пока не дали свой комментарий.
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