Видео, как крупный НЛО изучает окрестности в Бостоне

В американском городе Бостон НЛО наблюдают уже несколько веков подряд. Последний случай был зафиксирован в этом году водителями. Космолёт, как отмечают очевидцы, отличался гигантскими размерами.

Инцидент произошел в северной "Силиконовой долине". американцы ехали по трассе во время метели и заметили странный объект, скрывающийся за деревьями на территории леса, передает VistaNews. Он плавно двигался и как будто внимательно рассматривал окрестности, давая возможность невольным свидетелям события запечатлеть себя на камеру.

Версия с учениями ВВС сразу отпала, потому что в такую метель никто бы не полетел, да и самолетов подобных размеров в мире нет. Уфологи пока не дали свой комментарий.