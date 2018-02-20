Уфологи заподозрили астронавта МКС в сокрытии НЛО
20 февраля 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Уфологи обвинили астронавта NASA, проводившего 18 февраля прямой эфир с МКС, в попытке скрыть рукой пролетавший в кадре НЛО. "Видеоразоблачение" искатели признаков инопланетной жизни опубликовали на YouTube.
На кадрах видно, как мимо МКС на внушительной скорости пролетает неизвестное тело, после чего перчатка сотрудника станции закрывает объектив камеры, как будто намереваясь спрятать потенциальный НЛО. Конспирологи мгновенно обвинили NASA в сокрытии правды.
При этом тот факт, что НЛО можно обнаружить только при замедленном просмотре видео, говорит о том, что астронавт мог даже не заметить объект, сообщает Planet Today.
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