В Пуэрто-Рико после урагана «Мария» обнаружены странные объекты

Исследователь паранормальных явлений Джошуа П. Уоррен вчера на встрече с уфологами показал фотографии, на которых были запечатлены загадочные события, происходящие на острове Пуэрто-Рико после урагана «Мария». Уфологи уверены: инопланетяне используют "новую энергию" для своих кораблей

Около секретных баз правительства в те дни летали подозрительные объекты. Уоррен приблизился к правительственной взлетно-посадочной полосе около Лагуны Картахена, известной, как «Лагуна НЛО» и сделал несколько кадров, сообщает Planet Today. На фото можно увидеть обычный самолет, возле которого припарковался белый автомобиль. А вот сзади виднеется странный конусообразный объект с расположенными высоко над корпусом лопастями.

В 2017 году в сентябре над островом Пуэрто-Рико пронесся мощный ураган, получивший название «Мария». Погибли 34 человека. Губернатор Рикардо Росселло заявил, что ущерб от стихии достигает 90 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что индийские археологи были в шоке, когда увидели в труднодоступных местах в скальных регионах страны удивительные рисунки, которые демонстрируют представителей внеземной цивилизации.