Ученые NASA анализируют доисторические рисунки с НЛО в Индии

Индийские археологи были в шоке, когда увидели в труднодоступных местах в скальных регионах страны удивительные рисунки, которые демонстрируют представителей внеземной цивилизации.

Они опубликовали фото в сетях, на котором хорошо видны инопланетяне вместе со своими технологиями. Количество странных рисунков заставило местное правительство обратиться за помощью к NASA. Полученные данные свидетельствуют о том, что проживавшие 10 тысяч лет назад люди могли видеть НЛО или инопланетян, поэтому перерисовали их.

Для получения результатов авторам проекта необходимо провести дополнительные и обширные исследования. Возможно, в рисунках зашифровано какое-то послание от наших братьев по разуму – его и попробуют прочитать эксперты NASA.