Уфолог обнаружил на Марсе разбившийся 18-километровый «звездолет»

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтярев рассмотрел на Марсе «звездолет» длиной более 18 километров. Уникальную фотографию он обнаружил благодаря сайту Google Mars.

Исследователь настаивает, что объект, который он увидел на снимках красной планеты, является летательным средством, совершившим посадку на поверхность Марса. Оно находится в прекрасном неповрежденном состоянии.

Ранее радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, известный своими открытиями, не получившими научного подтверждения, выдвинул новую версию гибели группы Дятлова.

Позднее Дегтярев возле перевала Дятлова обнаружил рисунки, относящиеся к каменному веку.

Уфологи из Тайваня обнаружили на снимках Марса, сделанных марсоходом NASA, предмет, похожий на древнюю чашу. По мнению исследователей, подобная чаша уже была найдена в южноамериканской гробнице.