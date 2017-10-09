Рядом с перевалом Дятлова нашли рисунки каменного века

Возле перевала Дятлова обнаружены рисунки, относящиеся к каменному веку.

Как пишет «Газета DAILY», изображения нашел исследователь Валентин Дегтерев. Издание утверждает, что длина узора, выбитого в тайге, составляет 10 километров, ширина – 5 километров. Дегтярев отметил, что предназначение рисунков вряд ли когда-нибудь удастся определить.

Находящийся на Северном Урале перевал Дятлова получил свое название в связи с трагедией, произошедшей в феврале 1959 года. Остановившаяся недалеко от перевала туристическая группа, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла при невыясненных до сих пор обстоятельствах.