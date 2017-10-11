Уфологи разглядели на снимке с Марса большую древнюю чашу

Уфологи из Тайваня обнаружили на снимках Марса, сделанных марсоходом NASA, предмет, похожий на древнюю чашу. По мнению исследователей, подобная чаша уже была найдена в южноамериканской гробнице.

По мнению уфологов, на снимках с марсохода отчетливо видны очертания полуметровой глиняной чаши, сообщает "Актуальные Новости". Многие скептически отнеслись к таким заявлениям уфологов, поэтому считают, что это всего лишь камень, который своей формой напоминает чашу.

Ученые NASA рассматривают возможность изменения ДНК астронавтов, которые планируют реализовать миссию на Марс. Такую информацию сообщил технолог космического агентства Дуглас Терьер на саммите инноваций в Лондоне.