Астронавт NASA рассказал, что пришельцы хотели уничтожить Землю

Американский астронавт-исследователь NASA Лерой Рассел Чиао, совершивший четыре космических полета, утверждает, что инопланетяне не столь безобидны, как это ранее считали ученые.

Лерой Рассел Чиао утверждает, что существует два вида инопланетян: светлые и темные. Последних ученые называют специальным термином – плазмоиды. Они уже совершали попытки уничтожить Землю, однако пришельцы из светлой расы не позволили им этого сделать, сообщает ВладТайм. В качестве примера ученый приводит такие два глобальных удара, направленных на Землю, которые земляне называют Тунгусским и Челябинским метеоритами.

Ранее сообщалось, что представители Секретной разведки США (DIA) опубликовали отчёт, в котором говорится о существовании внеземной жизни и проведении экспериментов над инопланетянами в период с 1947 по 1980 год.