В США рассекретили документы о проведении опытов над инопланетянами

Представители Секретной разведки США (DIA) накануне опубликовали отчёт, в котором говорится о существовании внеземной жизни и проведении экспериментов над инопланетянами в период с 1947 по 1980 год.

В документе перечислены имена всех учёных, которые принимали участие в исследованиях.

Отмечается, что первые опыты были проведены в 1947 году. Документ гласит, что в Калифорнии обнаружили инопланетное существо, которое было передано ученым. Эксперимент назывался Majestic 12 и якобы проводился под эгидой президента Рузвельта.

Также DIA утверждает, что на Земле, вернее, на территории США, было обнаружено в общей сложности 7 летающих тарелок – инопланетных кораблей, а также 27 внеземных существа, сообщает VistaNews.

В экспериментах участвовали Ллойд Виел Бернер, Детлеф Вульф Бронка, Ванневар Буш, Дональд Говард Менцель, Натан Твайнинг и Хойт Ванденберг. Все эти учёные были американцами и занимались исследованиями в период с 1970 по 1987 год.