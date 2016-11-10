В Крыму стало в два раза больше украинских туристов

Крымский берег стал в два раза популярнее у туристов из Украины: за год их количество удвоилось. Гости из незалежной составляют почти треть туристов Крыма, сообщают в региональном министерстве туризма.

Количество украинских туристов возросло в 2016 году до 880 тысяч, передает ТАСС слова министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

Министр сообщил, что общий пассажиропоток через крымскую границу в пунктах Армянска, Джанкоя и Перекопа к 1 ноября 2016 года составил 2 миллиона 528 тысяч 720 человек, где 880 тысяч – гости из незалежной.

А всего Крым в 2016 году посетили 5,172 миллиона туристов, а это на 20 процентов больше, чем в году минувшем.