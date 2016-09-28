Крым становится международной площадкой
28 сентября 2016, 13:28 [ «АН-Крым» ]
450 российских, китайских, иранских, индийских и других представителей туристической индустрии собрались в Ялте на профессиональный форум «Открытый Крым». Его итоги повлияют на развитие туризма в регионе.
Форум проводится в третий раз, но такого широкого международного представительства ещё не собирал. По мнению министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, это признак неофициального признания Крыма в мире российским, а также проявление интереса к нему со стороны зарубежных туристов. Бизнес, связанный с их приёмом на полуострове, только начинает развиваться.
«Мы сделаем всё для того, чтобы креативные вещи, присутствующие в Крыму, могли использоваться на всей территории нашей страны», - утверждает Стрельбицкий. Имел он в виду курортный сбор или нечто другое, не уточняется.
Как известно, большинство стран мира не признало присоединение Крыма к России. Тем не менее, иностранные депутаты, журналисты и представители бизнеса снова проявляют интерес к работе на полуострове, несмотря на позицию своих правительств. Особенно ревностно относится к этому Украина, которая официально не признала выборы в Госдуму РФ в Крыму и открыла уголовные дела на избранных там депутатов.
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