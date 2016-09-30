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//Туризм

Турецкие курорты у россиян на первом месте, - и месяца не прошло!

30 сентября 2016, 22:55 [ «АН-онлайн» ]

Турецкие курорты у россиян на первом месте, - и месяца не прошло!
globallookpress.com

Турция вернула себе первенство по предпочтениям для мест отдыха у российских туристов, сообщил на инвестиционном форуме "Сочи-2016" первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев.

Лихачев оговорился, что точных цифр пока нет, но то, что Турция только за сентябрь вернулась на первое место как по продаже туристических услуг, так и по запросам на туристические продажи, - это однозначно можно утверждать. Прежний лидер – Таиланд – остался теперь позади.

Российский турпоток в Турцию возобновился после того, как Россия восстановила чартерное авиасообщение в страну после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал это постановление 28 августа, а первый рейс состоялся 2 сентября.

 

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