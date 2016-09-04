На чартеры в Турцию выдано уже более 60 разрешений

Первыми возобновили чартеры в Турцию три российские авиакомпании: «Азур Эйр», «Северный ветер» и I fly. Первый с ноября прошлого года рейс в Анталью отправился в эту пятницу из московского аэропорта Шереметьево.

Сейчас уже более 60 российских авиакомпаний получили разрешения на чартерные перевозки в Турцию. Долгожданные рейсы «забиты» до последнего кресла.

Возобновление полетов стало возможным после усиления контроля безопасности иностранных туристов в турецкой республике. В тамошних аэропортах установлены дополнительные рамки металлоискателей и пункты досмотра багажа, нанят новый штат охраны.

В Турции российским туристам безмерно рады, ведь без них туротрасль терпит колоссальные убытки. Отели готовы идти на многие уступки, начиная от скидок и кончая расчетами в рублях. Несмотря на эти меры, эксперты заявляют, что текущий туристический сезон для Турции уже потерян, все надежды возлагаются на следующий год.