Несмотря на стремительное возобновление дружественных отношений с Турцией, отмены на запрет турецких продуктов так и не произошло. Эмбарго на ряд турецких товаров действует в России с начала года.

Не исключено, что запрет снимут до конца года, а пока российские специалисты изучают качество тамошних товаров на соответствие российским стандартам.

По словам Улюкаева, отмена продэмбарго обсуждалась в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. "Есть два режима работы – один вопрос фундаментальный, второй – технический. С момента введения (эмбарго) прошел почти год. Мы должны убедиться, что те турецкие предприятия, которые претендуют на то, чтобы экспортировать продукцию сельского хозяйства в РФ, отвечают нашим стандартам качества", – отметил министр.

В свою очередь Москва ожидает допуска мясной и молочной продукции на турецкий рынок.

Потепление в российско-турецких отношениях произошло после того, как Эрдоган извинился за сбитый российский бомбардировщик. Недавно Россия отменила запрет на чартерные рейсы в Турцию.



