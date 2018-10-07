Макгрегор ожидает реванша с Нурмагомедовым‍

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор требует провести реванш с обладателем пояса UFC - Абсолютного бойцовского чемпионата - в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»

Об этом спортсмен написал на своей страничке в социальной сети Twitter по итогам прошедшего боя с Нурмагомедовым, закончившегося для него поражением.

"Хороший бой. Ожидаю реванша", - таково содержание Макгрегорского твита.

Напомним, по итогам минувшего боя Хабиб Нурмагомедов победил в четвертом раунде. Российский спортсмен провел удушающий прием, после которого его соперник был вынужден признать поражение.

После боя на арене разгорелась потасовка, вызванная неожиданной стычкой Хабиба Нурмагомедова с тренером его оппонента Диллоном Дэвисом. Позднее Нурмагомедов принес свои извинения.