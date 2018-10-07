Макгрегор ожидает реванша с Нурмагомедовым
7 октября 2018, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор требует провести реванш с обладателем пояса UFC - Абсолютного бойцовского чемпионата - в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Об этом спортсмен написал на своей страничке в социальной сети Twitter по итогам прошедшего боя с Нурмагомедовым, закончившегося для него поражением.
"Хороший бой. Ожидаю реванша", - таково содержание Макгрегорского твита.
Напомним, по итогам минувшего боя Хабиб Нурмагомедов победил в четвертом раунде. Российский спортсмен провел удушающий прием, после которого его соперник был вынужден признать поражение.
После боя на арене разгорелась потасовка, вызванная неожиданной стычкой Хабиба Нурмагомедова с тренером его оппонента Диллоном Дэвисом. Позднее Нурмагомедов принес свои извинения.
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