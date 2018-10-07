Хабиб Нурмагомедов принес извинения за свое поведение после боя

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции извинился за свое поведение после боя UFC с ирландцем Конором Макгрегором, отметив, что отец теперь "размажет его" за то, что он сделал.

"Это был не лучший мой поступок. Почему все говорят об этом, а не о том, что творил и говорил Конор до боя? Он говорил о моей религии, стране, отце, он напал на автобус, что насчет этого?" - заявил россиянин. "ММА - это не спорт с оскорблениями, это спорт, в котором уважают соперника, я хочу, чтобы так было, хочу изменить эту игру", - сказал Нурмагомедов. Он назвал себя непобедимым чемпионом, добавив, что президент России Владимир Путин позвонил ему после боя и поздравил с победой.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов может быть дисквалифицирован и лишен чемпионского пояса UFC за драку, которую он устроил после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт.