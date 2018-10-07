Нурмагомедов может остаться без титула

Российский боец Хабиб Нурмагомедов может быть дисквалифицирован и лишен чемпионского пояса UFC за драку, которую он устроил после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт. Нурмагомедов подрался с болельщиками после победы над Макгрегором

У Уайта спросили на пресс-конференции после боя, останется ли Хабиб чемпионом, на что тот заявил: «На 100% не уверен». После драки задержаны три представителя команды Хабиба, в том числе менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Уайт очень разочарован концовкой турнира, над которым велась большая работа. По его словам, Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован.