Нурмагомедов может остаться без титула
7 октября 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Российский боец Хабиб Нурмагомедов может быть дисквалифицирован и лишен чемпионского пояса UFC за драку, которую он устроил после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт.
У Уайта спросили на пресс-конференции после боя, останется ли Хабиб чемпионом, на что тот заявил: «На 100% не уверен». После драки задержаны три представителя команды Хабиба, в том числе менеджер россиянина Ризван Магомедов.
Уайт очень разочарован концовкой турнира, над которым велась большая работа. По его словам, Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован.
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