Нурмагомедов подрался с болельщиками после победы над Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов устроил драку после победного боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором. Битва года. Конор против Хабиба

Бой, который проходил в Лас-Вегасе, завершился в четвертом раунде. Нурмагомедов применил удушающий прием. За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.

После поединка началась массовая драка, в которой оказались вовлечены представители обеих команд. Макрегора под конвоем увели полицейские, а Нурмагомедова попросили покинуть октагон еще до вручения ему чемпионского пояса. СМИ пишут, что всё началось с того, что Нурмагомедов выскочил за пределы октагона и устроил драку с болельщиками в зале. В это же время потасовка началась и внутри октагона.

Ведущий позднее объявил Нурмагомедова чемпионом UFC, но пояс ему вручен не был.