Евгения Медведева рассказала о больной ноге

Призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева из-за травмы ноги не сможет в этом году принять участие в Чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Милане. Женя Медведева высказалась об "уходе от тренера Тутберидзе и отъезде из России"

18-летняя любимица поклонников фигурного катания во всем мире Женя Медведева сама рассказала, как было принято решение сделать перерыв в соревнованиях. Вернувшись из Южной Кореи с Игр, Женя ощутила сильную боль в травмированной полгода назад стопе и поняла, что тренироваться невозможно. Спортсменка обратилась к медикам. Врачи провели обследование ноги фигуристки и запретили два месяца нагружать стопу. Особенно нельзя прыгать. Женя в интервью RT рассказала, что можно только легонько скользить по льду.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)Мар 10, 2018 в 12:49 PST

По признанию девушки, снятие с соревнований для любого спортсмена - сложный период в жизни, но еще сложнее будет сидеть на диване перед телевизором, смотреть прямую трансляцию чемпионата. У Жени не первый старт, который она пропустила.

Сейчас самое важное для Медведевой - вылечить травмированную ногу. Илья Авербух, который ставил Жене произвольную программу, предположил, что девушке нужна будет операция.

Станислава Константинова является первой запасной в сборной в этом сезоне. Константинова представит Россию в Милане вместе в олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и Марией Сотсковой.

Мария - воспитанница Елены Буяновой (Водорезовой).

На Олимпиаде наши девушки Алина Загитова и Женя Медведева покорили весь мир своими потрясающими выступлениями. Загитова завоевала золото, Евгения - серебро.

Тренирует девушек Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка восхищена работой тренера и фигуристок.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Мар 3, 2018 в 5:39 PST

Она даже готова отдать на занятия Этери Георгиевне свою дочь Надю Пескову.