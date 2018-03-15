Евгения Медведева рассказала о больной ноге
15 марта 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева из-за травмы ноги не сможет в этом году принять участие в Чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Милане.
18-летняя любимица поклонников фигурного катания во всем мире Женя Медведева сама рассказала, как было принято решение сделать перерыв в соревнованиях. Вернувшись из Южной Кореи с Игр, Женя ощутила сильную боль в травмированной полгода назад стопе и поняла, что тренироваться невозможно. Спортсменка обратилась к медикам. Врачи провели обследование ноги фигуристки и запретили два месяца нагружать стопу. Особенно нельзя прыгать. Женя в интервью RT рассказала, что можно только легонько скользить по льду.
По признанию девушки, снятие с соревнований для любого спортсмена - сложный период в жизни, но еще сложнее будет сидеть на диване перед телевизором, смотреть прямую трансляцию чемпионата. У Жени не первый старт, который она пропустила.
Сейчас самое важное для Медведевой - вылечить травмированную ногу. Илья Авербух, который ставил Жене произвольную программу, предположил, что девушке нужна будет операция.
Станислава Константинова является первой запасной в сборной в этом сезоне. Константинова представит Россию в Милане вместе в олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и Марией Сотсковой.
Мария - воспитанница Елены Буяновой (Водорезовой).
На Олимпиаде наши девушки Алина Загитова и Женя Медведева покорили весь мир своими потрясающими выступлениями. Загитова завоевала золото, Евгения - серебро.
Тренирует девушек Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка восхищена работой тренера и фигуристок.
Она даже готова отдать на занятия Этери Георгиевне свою дочь Надю Пескову.
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