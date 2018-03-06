Фигуристке Медведевой может потребоваться операция
6 марта 2018, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева имеет проблемы со здоровьем. В данный момент она ждет результатов анализов.
Спортсменку мучают боли в ноге. "Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше", - рассказал Авербух НСН.
Напомним, что российская фигуристка Евгения Медведева завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Женя прокомментировала слухи о том, что она собирается уйти от тренера Этери Тутберидзе и вообще уехать из России и выступать за свою страну.
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