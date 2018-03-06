Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Корее, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала слухи о том, что она собирается уйти от своего тренера Этери Тутберидзе и вообще уехать из России и выступать за свою страну.

18-летняя любимица миллионов россиян Женя Медведева возмущена распространением слухов в СМИ об ее уходе от Этери Георгиевны Тутберидзе. Фигуристка сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет в Италии.

Комментарий Медведевой опубликовала на своем сайте Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). "Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!"- прокомментировала двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

ФФККР добавила: "Федерация фигурного катания на коньках России крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять «фейковую» информацию, тем самым дестабилизируя обстановку в сборной команде России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира в Милане. И оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты чести наших спортсменов и тренеров".

Напомним, Этери Тутберидзе воспитала нескольких талантливых фигуристок: олимпийскую чемпионку в Пченхане Алину Загитову, Юлию Липницкую. В Пхенчхане Медведева уступила победу Алине Загитовой. В соревнованиях по женскому одиночному катанию 15-летняя Алина набрала 239,57 балла, Медведева - 238,26 балла.

Тренер победительницы Олимпиады-2014 в Сочи Аделины Сотниковой - Елена Буянова (Водорезова).

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Медведева захотела выступать за другую страну, и у нее возник конфликт с Тутберидзе.