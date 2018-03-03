Медведева показала, как спортсмены прятали российский флаг

Серебряный призер в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 Евгения Медведева раскрыла истинное предназначение пришитого к куртке белого шарфа. Она показала видео, как отстегивает белый шарф, а под ним российский флаг.

«Секрет странного белого шарфа раскрыт», — прокомментировала Медведева.

Напомним, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане россиянам, выступавшим в статусе «Олимпийские атлеты из России», было запрещено использовать экипировку, атрибутику и вещи в цветах национального флага.

Евгения Медведева ранее призналась, что впервые разрыдалась после проката произвольной программы. Кадры, как 18-летняя Женя навзрыд рыдала на плече своего тренера Этери Тутберидзе, облетели СМИ.

Медведева рассказала журналистам, чем она планирует заниматься в ближайшее время.