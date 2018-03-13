Евгения Медведева пропустит чемпионат мира из-за травмы

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева пропустит чемпионат мира-2018 и итальянском Милане из-за травмы. Российский юниоры произвели фурор на ЧМ по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что после углубленного медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на ближайшем первенстве мира.

Напомним, воспитанница Этери Тутберидзе из-за травмы правой стопы была вынуждена пропустить в конце прошлого года Финал Гран-при по фигурному катанию и чемпионат России. Но к Олимпиаде Женя готовилась, хотя не смогла провести полноценную реабилитацию. На Играх девушке пришлось бороться с болевыми ощущениями. По возвращении из Пхенчхана боли в стопе у Женя усилились. 18-летняя спортсменка прошла дополнительное обследование.

По словам Когана, Женю заменит Станислава Константинова. Она является первой запасной в сборной в этом сезоне. Константинова представит Россию в Милане вместе в олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и Марией Сотсковой.

Мария - воспитанница Елены Буяновой (Водорезовой).

Медведеву и Загитову тренирует Этери Тутберидзе. Отметим, на юниорской чемпионате мира с уникальными прыжками победила 13-летняя воспитанница Тутберидзе Саша Трусова. И победитель ЧМ в мужском одиночном катании среди юниоров - тоже ее воспитанник.

Татьяна Навка, говорят, сделала комплимент Этери Георгиевне, сказав, что приведет к ней свою дочку Надю.