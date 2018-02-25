WADA может вычеркнуть мельдоний из списка запрещенных препаратов

WADA может исключить мельдоний из списка запрещенных к употреблению веществ для спортсменов в скором времени. Об этом заявил владелец компании, производящей препарат, Киров Липман. Садальский признался в любви к мельдонию

По его словам, представители агентства и Международного олимпийского комитета (МОК) обсудят этот вопрос после того, как будет принято решение в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба дала положительный результат на мельдоний во время Олимпийских игр.

В интервью "Известиям" Липман заверил, что мельдоний всего лишь усиливает сердечно-сосудистые каналы и не дает преимущество перед другими. Это препарат длительного применения, и разовое употребление не играет никакой роли.

"Сейчас МОК и WADA нужна тишина. Их тоже можно понять. Не хочется WADA брать на себя огромную ответственность за то, что они пару лет назад приняли ошибочное решение", - отметил Киров Липман.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

Создатель запрещенного для профессиональных спортсменов препарата мельдония латвийский фармацевт Ивар Калвиньш объяснил, почему сомневается в употреблении керлингистом Александром Крушельницким этого вида допинга.

О том, как спортивная медицина помогает мельдонием для реабилитации российских олимпийцев, главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов узнал от спортивного врача Андрея ХАРЕВА.