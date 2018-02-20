Изобретатель мельдония рассказал, каким образом он мог попасть в организм атлета

Создатель запрещенного для профессиональных спортсменов препарата мельдония латвийский фармацевт Ивар Калвиньш объяснил, почему сомневается в употреблении керлингистом Александром Крушельницким этого вида допинга.

"Все спортсмены отлично знали, что их будут проверять на предмет наличия у них в моче запрещённых к применению препаратов. Тем более что мельдоний в разовой дозе вообще не имеет смысла, для появления эффекта его надо принимать не менее 10 дней», — рассказал фармацевт в эксклюзивном комментарии RT.

Калвиньш не исключает, что милдронат ему действительно могли подсыпать и рассказал, как это могло произойти. По его словам, обнаружить милдронат на вкус в напитке или в пище нереально. При этом достаточно мизерной доли препарата, чтобы потом обнаружить его в крови или в моче. Как рассказал Ивар Калвиньш "МК", достаточно просто "взять на палец кристаллик и провести пальцем по стакану, из которого Крушельницкий потом мог бы выпить воды".

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала сообщение о допинг-пробе Б кёрлингиста Крушельницкого, давшей положительный результат на мельдоний.