Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с RT прокомментировала сообщение о допинг-пробе Б кёрлингиста Крушельницкого, давшей положительный результат на мельдоний.

Журова считает, что врач давать мельдоний спортсменам не мог, его просто даже не могло быть в багаже. " Как препарат мог попасть к спортсмену — большой вопрос", - отметила Светлана в интервью RT. В настоящий момент все, вероятно, думают, что у россиян есть какая-то "волшебная таблетка", помогающая завоевать победу.

Ранее Журова объяснила НСН, почему этот скандал возник именно сейчас: "у нас еще осталась возможность завоевать золотые медали. И как только это замаячило на горизонте, возник скандал с мельдонием. Поэтому допустить, что его подмешали, я могу с большой вероятностью".

Зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов заявил, что за заявлениями о нарушении антидопинговых правил обязательно должны быть доказательства.

Федерация керлинга России (ФКР) подала заявление в Следственный комитет России с просьбой разобраться в назревающем скандале вокруг российского керлингиста Александра Крушельницкого.