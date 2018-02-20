Александр Крушельницкий выступил с официальным заявлением

Александр Крушельницкий прокомментировал ситуацию в связи с обнаруженной у него положительной допинг-пробы на Олимпийских играх 2018 года. Заявление спортсмена опубликовано на сайте Федерации керлинга России (ФКР).

Керлингист подчеркнул, что никогда в карьере не пользовался запрещенными препаратами и не прибегал к каким-либо нечестным способам ведения спортивной борьбы. "Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере", - отметил Александр. Как заявил спортсмен, "только напрочь лишенный здравого смысла человек" может принимать мельдоний перед Олимпиадой.

Крушельницкий также принес извинения своим коллегам-спортсменам и болельщикам за сложившуюся ситуацию и добавил, что он "как никто другой заинтересован в проведении скорейшего расследования".

Ранее Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчхане, объяснил официальным лицам, как в его допинг-пробе могло оказаться запрещённое вещество.