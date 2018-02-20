В мельдониевом заговоре против Крушельницкого заподозрили иностранные спецслужбы

Допинг-проба «В» российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Атлет настаивает на том, что не принимал запрещенные вещества. Если препарат ему подсыпали, то кто это сделал?

Далекие от спорта люди считают, что игрокам в керлинг незачем принимать допинг. Данное мнение не верно. Керлингистам приходится возить по льду камень, вес которого составляет двадцать килограммов. Поэтому им, как и остальным атлетам, необходимо быстро восстанавливаться после матчей и поддерживать организм в форме.









Теоретически в этом спортсменам может посодействовать мельдоний. Похоже, именно такой позиции придерживались в Федерации керлинга России. Из сообщений СМИ следует, что отечественные керлингисты, в том числе и Александр Крушельницкий, принимали препарат вплоть до его запрета в 2016 году.

Тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников уверяет, что его подопечный не нарушал антидопинговые правила. Многие отечественные атлеты и спортивные функционеры уверены, что мельдоний керлингисту подсыпали. Но кто это сделал?









Специальный корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов высказал предположение, что случившееся – результат операции зарубежных спецслужб. Им могли поставить задачу в очередной раз дискредитировать россиян. Если эта гипотеза верна, то выбор мельдония не случаен. Данный препарат, изобретенный в СССР в 1970-х годах, у всего спортивного мира прочно ассоциируется с Россией.

Также журналист допустил, что мельдоний Крушельницкому мог подмешать кто-то из товарищей по сборной. Вероятные мотивы в этом случае – личная месть или зависть.









Каковы бы ни были причины непреднамеренного попадания запрещенного вещества в организм керлингиста, их нужно выяснить в ближайшее время, полагает Championat.com. По мнению авторов издания, апелляцию на неизбежную грядущую дисквалификацию Крушельницкого имеет смысл подавать, если российская сторона будет располагать доказательствами его невиновности в умышленном употреблении мельдония.

Журналисты считают, что от протестов лучше воздержаться, если такие свидетельства получить не удастся. Беспочвенные разговоры о мельдониевом заговоре против России только насмешат мировое спортивное сообщество.

Напомним, Александр Крушельницкий в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали Зимней Олимпиады в дабл-миксте. После того как атлета уличили в употреблении допинга, награды у россиян должны отобрать.









Свою версию инцидента с Александром Крушельницким в беседе с главным редактором «Аргументов недели» Андреем Углановым изложил специалист по восстановительной медицине Андрей Харев. Ознакомиться с интервью можно по ссылке.