Матч за первое место в хоккейном турнире между командами России и Германии войдет в историю, как наиболее яркое событие Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков

Колобков поздравил сборную России по хоккею, которая сегодня вернула стране олимпийское золото, победив в финале Игр-2018 команду Германии со счетом 4:3. Он отметил, что это был мощный, яркий финал, настоящий, напряженный, как говорится, "валидольный", приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

Министр полагает, что и хоккеисты получили истинное удовольствие от игры, а также, что ни у одного человека не повернется язык сказать, что команды незаслуженно оказались в финале. Колобков поблагодарил хоккеистов, тренеров и менеджеров команды за отличную игру.

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что сборная Германии по хоккею уже вошла в историю, даже попав в финал Олимпиады-2018