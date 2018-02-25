Павел Колобков назвал победу российских хоккеистов "валидольной"
25 февраля 2018, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
Матч за первое место в хоккейном турнире между командами России и Германии войдет в историю, как наиболее яркое событие Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков
Колобков поздравил сборную России по хоккею, которая сегодня вернула стране олимпийское золото, победив в финале Игр-2018 команду Германии со счетом 4:3. Он отметил, что это был мощный, яркий финал, настоящий, напряженный, как говорится, "валидольный", приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.
Министр полагает, что и хоккеисты получили истинное удовольствие от игры, а также, что ни у одного человека не повернется язык сказать, что команды незаслуженно оказались в финале. Колобков поблагодарил хоккеистов, тренеров и менеджеров команды за отличную игру.
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что сборная Германии по хоккею уже вошла в историю, даже попав в финал Олимпиады-2018
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