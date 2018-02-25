Павел Дацюк: сбылась мечта, нужно придумывать новую

«Ветеран» российской хоккейной сборной Павел Дацюк после победы на ОИ-2018 вошел в Тройной золотой клуб. Он является обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Овечкин о победе хоккейной сборной России: «Красавцы!»

«Тройной золотой клуб — я об этом даже не успел подумать. Пока что думаю о том, какую новую мечту придумать, потому что предыдущая сбылась. У вас есть варианты?», — передаёт слова Дацюка «Чемпионат». Как отметил хоккеист, когда счёт стал 2:3, «на скамейке сердце остановилось». Сборная, по его словам, такого финала не ожидала, но «с божьей помощью все получилось». Как отметил спортсмен, сборная Германии была очень дисциплинирована, «немцы хорошо терпели».

Дацюк также заявил, что пока рано задумываться о завершении карьеры. «Подождите, как вы без меня и без моих интервью!», — сказал хоккеист.