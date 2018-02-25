Ларионов: сборная Германии проиграла матч своей жизни

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что сборная Германии по хоккею уже вошла в историю, даже попав в финал Олимпиады-2018. Павел Дацюк: сбылась мечта, нужно придумывать новую

"Немцы сегодня сыграли матч своей жизни. Попав в финал, они одним только этим сделали историю немецкого хоккея великой", – отметил Ларионов, цитирует его РИА Новости. Он подчеркнул, что немецкие хоккеисты были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами Олимпийских игр.

Такая игра, как сегодня, "даёт красоту хоккею, где бывают непредсказуемые моменты. Неважно, с кем ты играешь... всегда это драма. Каждая команда понимает, насколько важна эта победа. Мы получаем полную порцию финального матча, который украшает сегодняшнюю Олимпиаду", — сказал Игорь Ларионов в эфире Первого канала.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил мужскую сборную России по хоккею с "золотом" зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Немецкое издание Bild опубликовало материал о поражении сборной Германии в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане с заголовком "Так круто мы еще не проигрывали".