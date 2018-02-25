Овечкин о победе хоккейной сборной России: «Красавцы!»

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил мужскую сборную России по хоккею с "золотом" зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. В финале подопечные Олега Знарка победили команду Германии. СМИ Германии считают хоккейный финал Олимпиады «самым крутым поражением»

"Мужики! Болели, переживали! Красавцы, принесли России золото! Молодцы!", — написал Овечкин в своём Instagram.

Напомним, Овечкин не смог принять участие в ОИ-2018 из-за запрета Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Со сборной Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2012, 2014) и принял участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014).

Ранее знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталс", рассказал, в чем смысл общественного движения Putin Team. "Команда Путина" была создана в начале ноября.