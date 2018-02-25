СМИ Германии считают хоккейный финал Олимпиады «самым крутым поражением»

Немецкое издание Bild опубликовало материал о поражении сборной Германии в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане с заголовком «Так круто мы еще не проигрывали». Видео, как российские хоккеисты пели национальный гимн на награждении на Играх

Отмечается, что, хотя россияне и были фаворитами в финальном матче, Германия играла с большим энтузиазмом и навязала настоящую борьбу. В статье есть следующие строки: «Так горько! Но так здорово!».

В финале в воскресенье немцы за 55 секунд до конца игры выигрывали со счетом 3:2 у российской сборной, однако россияне сравняли счет в меньшинстве, а в овертайме вырвали победу. Самый молодой игрок команды Кирилл Капризов забил решающую шайбу.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев уже поздравили российскую сборную по хоккею с победой на Олимпийских играх.