СМИ Германии считают хоккейный финал Олимпиады «самым крутым поражением»
25 февраля 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкое издание Bild опубликовало материал о поражении сборной Германии в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане с заголовком «Так круто мы еще не проигрывали».
Отмечается, что, хотя россияне и были фаворитами в финальном матче, Германия играла с большим энтузиазмом и навязала настоящую борьбу. В статье есть следующие строки: «Так горько! Но так здорово!».
В финале в воскресенье немцы за 55 секунд до конца игры выигрывали со счетом 3:2 у российской сборной, однако россияне сравняли счет в меньшинстве, а в овертайме вырвали победу. Самый молодой игрок команды Кирилл Капризов забил решающую шайбу.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев уже поздравили российскую сборную по хоккею с победой на Олимпийских играх.
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