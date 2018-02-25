Путин сразу после победы хоккеистов позвонил Знарку

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев уже поздравили российскую сборную по хоккею с победой на Олимпийских играх. Главный тренер россиян Олег Знарок рассказал, что ему сразу после завершения матча позвонили Владимир Путин и Александр Жуков.

"На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков, поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России", - прокомментировал Знарок правительственный звонок.

Сборная России победила в финале Олимпиады-2018 в овертайме команду Германии со счетом 4:3, впервые с 1992 года выиграв золото. Решающую шайбу забил самый молодой игрок команды.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мужской сборной команде России по хоккею, победившей на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея)", - сообщается на сайте Кремля.

Как отметил Путин, "дорога к чемпионскому титулу была нелёгкой". "Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться.

Эти бойцовские качества всегда отличали нашу «ледовую дружину», вели её к победам. И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов", - сказал президента.

Напомним, Владимир Путин сам любит играть в хоккей. Президент играет в Ночной лиге.