Вячеслав Войнов открыл счет в матче с Германией в финале Олимпиады

Россиянин Вячеслав Войнов открыл счет в матче с Германией в финале Олимпийский игр в Пхёнчхане.

Войнову удалось забить первую шайбу буквально за полсекунды до окончания первого периода.

Шайбу пропустил немецкий вратарь аус ден Биркен. Как отметили специалисты, россияне Кирилл Капризов, Никита Гусев и Войнов устроили настоящий штурм в зоне соперника и добились успеха. Как отметил Капризов, соперник сильный, не зря Германия попала в финал.

Стартовый состав нашей команды на финальную игру не изменился. Знарок вывел на лед вратаря — Василия Кошечкина.

Звенья: Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин;

Богдан Киселевич — Никита Нестеров, Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;

Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;

Егор Яковлев, Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко, Сергей Мозякин.

Отметим, нападающие сборной России по хоккею Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству матчей, сыгранных на Олимпийских играх, - сообщает ТАСС.

Оба игрока участвуют в своих пятых Играх. Финальная встреча с Германией стала для них 29-й.

По этому показателю они обошли бывшего хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса (28 матчей).