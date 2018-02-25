Вячеслав Войнов открыл счет в матче с Германией в финале Олимпиады
25 февраля 2018, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянин Вячеслав Войнов открыл счет в матче с Германией в финале Олимпийский игр в Пхёнчхане.
Войнову удалось забить первую шайбу буквально за полсекунды до окончания первого периода.
Шайбу пропустил немецкий вратарь аус ден Биркен. Как отметили специалисты, россияне Кирилл Капризов, Никита Гусев и Войнов устроили настоящий штурм в зоне соперника и добились успеха. Как отметил Капризов, соперник сильный, не зря Германия попала в финал.
Стартовый состав нашей команды на финальную игру не изменился. Знарок вывел на лед вратаря — Василия Кошечкина.
Звенья: Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин;
Богдан Киселевич — Никита Нестеров, Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;
Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;
Егор Яковлев, Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко, Сергей Мозякин.
Отметим, нападающие сборной России по хоккею Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству матчей, сыгранных на Олимпийских играх, - сообщает ТАСС.
Оба игрока участвуют в своих пятых Играх. Финальная встреча с Германией стала для них 29-й.
По этому показателю они обошли бывшего хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса (28 матчей).
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