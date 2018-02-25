МОК не разрешил российским атлетам пройти под флагом РФ на закрытии Игр

Российские атлеты не смогут пройти на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не разрешил спортсменам из сборной команды России пройти на закрытии Игр под российским флагом.

МОК все-таки сохранил временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). На решение МОК повлияло и то, что на Олимпиаде два российских спортсмена - Александр Крушельницкий и Надежда Сергеева - сдали положительные допинг-тесты.

Серебряный призер Олимпиады-2018 18-летняя фигуристка Евгения Медведева назвала предсказуемым решение МОК оставить в силе отстранение ОКР, - передает ТАСС. Церемония закрытия Олимпийских игр-2018 пройдет сегодня, 25 февраля. Начало в 14:00 мск.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК объявил, что членство ОКР приостановлено из-за нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил на Играх в Сочи-2014.

Именно по этой причине российская делегация выступает в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Сейчас сборная России борется за "золото". Соперник наших - команда Германии.