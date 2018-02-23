Стало известно, с кем сразится российская сборная по хоккею в финале ОИ-2018

Сегодня стало известно, кто станет соперником российской сборной по хоккею в финале Олимпиады в Пхенчхане. Ранее россияне обыграли сборную Чехии со счетом 3:0 и официально стали финалистами турнира.

Выяснилось, что сборная Германии обыграла канадских хоккеистов со счетом 4:3 и вышла в финал. Шайбы в составе команды забили Брукс Мацек, Маттиас Плахта, Франк Мауэр, а также и Патрик Хагер. Со стороны канадцев голы принесли Жильбер Брюле, Мэт Робинсон и Дерек Рой, передает Lenta.ru.

Уже известно, что финальный матч пройдет в Южной Корее 25 февраля. Его начало запланировано на 7.10 по московскому времени.