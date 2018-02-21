Российские хоккеисты пробились в полуфинал Олимпийских игр в Пхенчхане

Российские хоккеисты в среду разгромили соперников из Норвегии в четвертьфинальном матче в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане. Согласно последней информации, игра завершилась со счетом 6:1.

Известно, что в составе российской команды шайбу на 9-й минуте забросил Михаил Григоренко, на 14-й – Никита Гусев, на 20-й минуте – Вячеслав Войнов. На 29-й, 34-й и 54-й минутах голы забили Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин соответственно, передает Lenta.Ru.

Уже известно, что в полуфинале Олимпиады 2018 года россияне сыграют со спортсменами из Чехии, которые в 1/4 финала обыграли американцев.