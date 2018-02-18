МОК сделал заявление по поводу допингового скандала с участием спортсмена РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно информации о допинге в сборной Российской Федерации на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В заявлении указывается, что тесты на допинг и наказания идут независимо от комитета. Пока идет расследование, МОК от комментариев возздерживается. Отмечается, что заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России будет принято к сведению, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывший президент Федерации керлинга России Ольга Адрианова прокомментировала слухи об обнаружении мельдония в допинг-пробе Александра Крушельницкого. Она считает, что его подмешали.

Ранее пресс-атташе российской делегации на Играх в Пхёнчхане Константин Выборнов сообщил, что МОК официально уведомил Олимпийский комитет РФ о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов.