Траоре отправился в аренду в хихонский «Спортинг»

Ивуарийский форвард Ласина Траоре перешёл из российского футбольного клуба ЦСКА в испанский «Спортинг» из Хихона.

Футболист, права на которого принадлежат «Монако», на протяжении первой части сезона-2016/17 выступал за «армейцев» на правах аренды, такой же статус носит и переход Траоре в «Спортинг».

В составе ЦСКА нападающий провёл 21 матч, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.Также Траоре известен российским болельщикам по выступлениям за краснодарскую «Кубань» и махачкалинский «Анжи».

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