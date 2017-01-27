Сочинская арена "Фишт" готова на 99% и уже в марте текущего года примет первый, контрольный, футбольный мачт сборных Бельгии и России. ОБ этом 27 января сообщает пресс-служба Красноярского региона.

Болельщики с нетерпением ждут матча, который запланирован на арене сочинского «Фишта» 28 марта, сообщает ТАСС.

Стадион практически готов на 99 процентов к приему матча, дата которого уже названа. Можно сказать, что к мировому чемпионату по футболу 2018 года первая российская арена уже готова.

Все работы по строительству и монтажу закончены, энергообеспечивающие системы проверены и в данное время стадион готовится к ревизии Ростехнадзора. Ожидается, что стадион сдадут в эксплуатацию к середине февраля текущего года.