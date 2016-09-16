Министр спорта России Виталий Мутко заявил сегодня, что сдача стадиона «Фишт» в Сочи планируется в начале декабря 2016 года, далее предстоят пусконаладочные работы до февраля 2017 года.

Таким образом, стадион "Фишт" в Сочи будет функционировать к чемпионату мира 2018 года, а первые матчи сможет принять уже весной 2017-го, сообщил журналистам Виталий Мутко.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Сочи примет 4 матча группового этапа, матч одной восьмой финала и четвертьфинальный поединок.