Сергей Устюгов успешно стартует не первый день: в минувшую субботу он пришел первым в спринтерской гонке. И вот вторая победа подряд. Сергей Устюгов преодолел 10 километров за 24 минуты и 50 секунд.

Tour de Ski первым пришел Сергей Устюгов, передает ТАСС. В массовом старте престижной многодневной гонкипервым пришел россиянин , передает ТАСС.

гонки Второй этап прошел на трассе в городе Валь-Мюстер (Швейцария). Для того, чтобы преодолеть на лыжах десять километров, Устюгову понадобилось менее 25 минут. Его ближайший соперник Мартин Сундбю (Норвегия) отстал от россиянина на 1,9 секунды. По результатам двух дней Устюгов является абсолютным лидером турнира.

Массовый старт в гонке Tour de Ski среди женщин пройдет 1 января, но чуть позднее. А 3 января программа турнир завершится скиатлоном среди мужчин и среди женщин.