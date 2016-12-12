Лыжник Устюгов выиграл «золото» в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Россиянин Сергей Устюгов с результатом в 2 минуты 24,65 секунды выиграл золотую медаль в индивидуальном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

«Серебро» досталось норвежцу Финну-Хогену Крогу (+0,59 секунды), а третьим к финишу пришёл его соотечественник Синдре Бьорнестад Скар (+3,29 секунды).

В шаге от медали остановился другой российский лыжник – Алексей Петухов - которому до «бронзы» не хватило совсем немного - 0,18 секунды.

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