Вавжик подтвердил информацию о своём бое с Уордом

Польский профессиональный боксёр-супертяжеловес Анджей Вавжик подтвердил, что встретится с американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии WBC, сообщает ТАСС со ссылкой на команду Вавжика.

Поединок должен состояться 25 февраля в американском Бирмингеме, штат Алабама. Сообщается, что контракт на бой ещё не подписан, но Вавжик уже приступил к подготовке к поединку.

29-летний поляк в своей карьере одержал 33 победы (19 нокаутом) и потерпел одно поражение – от россиянина Александра Поветкина в мае 2013 года. В активе Уайлдера 37 побед (36 нокаутом) и ни одного поражения.

Напомним, что 21 мая в Москве действующий обладатель чемпионского пояса WBC Уайлдер должен был встретиться с Поветкиным, однако, поединок перенесли из-за обнаруженного в допинг-пробе россиянина мельдония. WBC провел собственное расследование ситуации и снял с Поветкина все санкции, но Уайлдер выбыл из строя до конца года из-за травмы. После этого WBC обязал Поветкина провести бой против второго номера рейтинга организации в супертяжёлом весе Стиверна, однако, этот бой также не состоялся из-за проваленного Поветкиным допинг-теста. Теперь россиянину грозит дисквалификация.

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