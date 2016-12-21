Бой Аванесян – Питерсон состоится в феврале в США

Российский профессиональный боксёр, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Давид Аванесян проведёт защиту своего пояса против американца Ламонта Питерсона в феврале в США, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

Напомним, что Питерсон ранее владел поясами чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBA и IBF. В своей карьере 32-летний американец одержал 34 победы (17 нокаутом), потерпел три поражения, а один поединок завершился ничьей. Питерсон побеждал таких известных бойцов, как Амир Хан и Кендалл Холт.

На счету 28-летнего Аванесяна 22 победы (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья. Титул WBA россиянин выиграл в ноябре 2015 года в бою против Чарли Наварро из Венесуэллы. В последнем поединке, который прошёл в мае нынешнего года, Аванесян единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Шейна Мосли, который в 2002 году занимал первую строчку в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (Pound for pound).

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